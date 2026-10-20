Thierry Henry e Kate Scott saranno i grandi cerimonieri della 70esima edizione del Pallone d’Oro, in programma lunedì 26 ottobre, al London Palladium. "Thierry Henry ha collezionato nove candidature al Pallone d’Oro, arrivando secondo nel 2003. Leggenda del calcio francese e mondiale, vincitore della Coppa del Mondo 1998 e della Champions League 2009, presenterà la serata di gala insieme a Kate Scott, giornalista di fama internazionale. La conduttrice britannica è anche il volto delle serate dedicate alla Champions League su CBS Sports negli Stati Uniti, dove i due lavorano regolarmente insieme come presentatori", si legge nell'annuncio di France Football e della UEFA

Sezione: News / Data: Mar 20 ottobre 2026 alle 01:30
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.