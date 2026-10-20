Thierry Henry e Kate Scott saranno i grandi cerimonieri della 70esima edizione del Pallone d’Oro, in programma lunedì 26 ottobre, al London Palladium. "Thierry Henry ha collezionato nove candidature al Pallone d’Oro, arrivando secondo nel 2003. Leggenda del calcio francese e mondiale, vincitore della Coppa del Mondo 1998 e della Champions League 2009, presenterà la serata di gala insieme a Kate Scott, giornalista di fama internazionale. La conduttrice britannica è anche il volto delle serate dedicate alla Champions League su CBS Sports negli Stati Uniti, dove i due lavorano regolarmente insieme come presentatori", si legge nell'annuncio di France Football e della UEFA.