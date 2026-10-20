Inter-Shakhtar Donetsk, gara valida per la terza giornata della League Phas della Champions League 2026/27, in programma mercoledì 21 ottobre, a San Siro, con fischio d'inizio alle 21, sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video. La sfida sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.

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Sezione: News / Data: Mar 20 ottobre 2026 alle 12:14
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.