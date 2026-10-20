Inter-Shakhtar Donetsk, gara valida per la terza giornata della League Phas della Champions League 2026/27, in programma mercoledì 21 ottobre, a San Siro, con fischio d'inizio alle 21, sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video. La sfida sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.

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