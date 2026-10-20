E' durata appena mezzora Bologna-Inter per Roberto Piccoli, costretto a uscire anzitempo dal campo per una lesione del bicipite femorale della coscia destra, come è stato evidenziato dagli esami a cui si è sottoposto l'attaccante nelle scorse. Questo guaio fisico lo terrà ai box l'ex giocatore dell'Atalanta per circa tre settimane, 

Sezione: News / Data: Mar 20 ottobre 2026 alle 16:59
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.