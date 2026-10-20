E' durata appena mezzora Bologna-Inter per Roberto Piccoli, costretto a uscire anzitempo dal campo per una lesione del bicipite femorale della coscia destra, come è stato evidenziato dagli esami a cui si è sottoposto l'attaccante nelle scorse. Questo guaio fisico lo terrà ai box l'ex giocatore dell'Atalanta per circa tre settimane,