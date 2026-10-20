La tripletta in Champions League contro l’Inter ha acceso i riflettori su Nicolò Tresoldi, protagonista con il Club Brugge di una serata che ha sorpreso tutti e riaperto il dibattito sul suo futuro in Nazionale. A raccontare le emozioni vissute dalla famiglia è il padre Emanuele, intervistato da Sky Sport, che ha ripercorso la notte speciale del figlio e chiarito la posizione sulla possibile scelta tra Italia, Germania e Argentina: "È stata una partita che ci ha lasciati senza parole. Non ce lo aspettavamo, perché è una situazione che mai e poi mai avremmo potuto prevedere. Però è successo, e siamo tutti contenti che sia andata così".

Italia, Germania o Argentina

Il tema più delicato riguarda il futuro internazionale di Tresoldi, che potrebbe scegliere tra tre Nazionali. Il padre, però, invita a non affrettare i tempi e lascia piena libertà al figlio: "Penso che sia ancora presto. Non sta a me dirlo: Nicolò è grande e deciderà lui". Al momento, l'attaccante intende portare a termine il percorso con l'Under 21 tedesca, alla quale si sente ancora legato e con cui ha preso un impegno preciso. Una promessa che non vuole interrompere prima del tempo: "Non se la sente di lasciarla, anche perché ha dato la sua parola e non vuole lasciare le cose a metà", ha spiegato Emanuele. La decisione definitiva arriverà più avanti, quando si presenterà concretamente l'eventualità di una convocazione nella Nazionale maggiore. "Poi, se avrà ancora il livello di gioco necessario per essere convocato nella Nazionale maggiore, sceglierà con calma", ha aggiunto il padre.