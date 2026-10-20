"Auspico che si faccia tesoro dell'esperienza fatta, non sempre raccontata con serietà, troppo spesso personalizzata, ma non c'è nulla di personale: ci sono semplicemente delle regole che vanno rispettate da tutti, sempre". Lo dice il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e indica il suo auspicio per l'assemblea elettiva della FIGC del prossimo 14 dicembre, intervenendo in videocollegamento alla tappa di Napoli di Motore Italia, il roadshow crossmediale di Class Editori. "Questa idea di sovrastimare l'importanza delle regole - aggiunge Abodi - poi porta immediatamente anche a non raggiungere gli obiettivi che non sono soltanto le qualificazioni mondiali, ma tanti altri traguardi che lo sport in generale ti deve porre".

Prosegue Abodi: "Se derubrichiamo le questioni di fondo, rischiamo anche di non rispettare quelli che sono dei presupposti che rendono lo sport unico nel suo genere e indispensabile. Mi auguro che si ritrovi oltretutto la serenità perché il mondo del calcio ha bisogno dell'armonia indispensabile per fare anche delle riforme che accompagnino i successi del campo che sono mancati in questi ultimi anni".