Non ci sono giocatori squalificati dopo la settima giornata di Serie A, che si è conclusa ieri con il netto 3-0 rifilato dal Torino al Parma nel Monday Night Match del Tardini. Leggendo il referto del Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, vanno registrate in chiave Inter le prime sanzioni comminate a Francesco Pio Esposito e Carlos Augusto, oltre a quella rimediata da Marcus Thuram, che dovrà pagare anche una multa di 2mila euro "per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria".

Sul fronte delle società, la sanzione più pesante è quella inflitta al Como, che dovrà pagare 8mila euro per aver provocato un ritardo di circa quattro minuti all'inizio del secondo tempo, con recidiva. Ammenda di 7.000 euro per il Napoli, i cui tifosi hanno lanciato fumogeni sul terreno di gioco, costringendo l'arbitro a interrompere la partita per consentirne la rimozione. Multa di 5.000 euro anche alla Fiorentina per il ritardo nell'inizio della ripresa e al Venezia per il lancio di fumogeni. Multa da 3.000 euro per Bologna, Sassuolo e Udinese, mentre il Milan dovrà versare 2.000 euro per il ritardo nell'inizio del primo tempo.

Tra i dirigenti, infine, Fabio Paratici della Fiorentina ha ricevuto un'ammenda di 10.000 euro e una diffida per aver contestato in modo concitato e irrispettoso una decisione arbitrale durante l'intervallo. La sanzione è aggravata dalla recidiva.