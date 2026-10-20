Intervistato dal quotidiano Il Messaggero, l'ex attaccante della Roma Stefano Okaka ha esaltato le doti del tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini: “È un fuoriclasse del suo lavoro. Per fortuna la Roma ha lui. Riesce a tirare fuori il meglio da ogni squadra e dai singoli. Il suo segreto? Secondo me sta soprattutto nella passione, l’amore, la dedizione e la voglia di fare le cose per bene. Non l’ho mai incontrato, non ci ho mai parlato. Lo seguo e lo stimo”. Sulle chance di Scudetto della Roma, Okaka aggiunge: "L'Inter è forte, però la stagione è lunga con tante partite e bisogna vedere strada facendo“.

Sezione: News / Data: Mar 20 ottobre 2026 alle 18:53
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.