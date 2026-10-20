Intervistato dal quotidiano Il Messaggero, l'ex attaccante della Roma Stefano Okaka ha esaltato le doti del tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini: “È un fuoriclasse del suo lavoro. Per fortuna la Roma ha lui. Riesce a tirare fuori il meglio da ogni squadra e dai singoli. Il suo segreto? Secondo me sta soprattutto nella passione, l’amore, la dedizione e la voglia di fare le cose per bene. Non l’ho mai incontrato, non ci ho mai parlato. Lo seguo e lo stimo”. Sulle chance di Scudetto della Roma, Okaka aggiunge: "L'Inter è forte, però la stagione è lunga con tante partite e bisogna vedere strada facendo“.