Si ferma in semifinale l'avvincente avventura della Nazionale italiana Under 18 al Mondiale Under 17 in Qatar. Fatale per i ragazzi di Massimiliano Favo la sconfitta contro i pari età dell'Austria, che accedono all'ultimo atto della competizione grazie a una doppietta di Johannes Moser. Lì troveranno il Portogallo, capace di battere il Brasile dopo i calci di rigore. 

Sezione: Giovanili / Data: Lun 24 novembre 2025 alle 20:10
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
