Primo derby di Milano negativo per Manuel Akanji, che è entrato suo malgrado nell'azione che, di fatto, ha portato la partita dalla parte del Milan, facendosi beffare da Christian Pulisic dopo la respinta difettosa di Yann Sommer. "E' dura. Il Derby non è andato come volevamo. Ora dobbiamo riprenderci", ha scritto il difensore svizzero dell'Inter su Instagram a margine dell'1-0 di San Siro.