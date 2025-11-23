Massimiliano Allegri vince di cortomuso il primo derby dopo il suo ritorno al Milan, che passa in casa dell'Inter con un gol di Christian Pulisic. Un 1-0 che il tecnico livornese approfondisce in conferenza stampa attraverso le domande dei giornalisti presenti:

Vittoria prestigiosa, di sofferenza.

"Ho ringraziato i ragazzi, ci hanno fatto passare una serata meravigliosa che hanno regalato una bella vittoria all'ambiente. L'altra faccia della medaglia è che sabato c'è una gara difficile con la Lazio, dobbiamo farla bene se no buttiamo a mare la vittoria di oggi. Manteniamo equilibrio perché bisogna fare bene. Nel primo quarto d'ora ci hanno assaltato, eravamo timorosi. Dobbiamo migliorare la condizione, con il rientro di tutti si alza il livello dell'allenamento".

Si aspettava di essere qui?

"Non è che mi aspettavo qualcosa, bisogna avere l'ambizione e la convinzione di fare il massimo. Siamo alla 12esima giornata, mancano sette partite per il giro di boa. Dobbiamo dare continuità di risultato e migliorare con le piccole senza uscire dalla partiita. Dobbiamo avere rispetto di queste squadre, sapendo che un episodio può rovesciare la partita come successo a Parma. Non si possono subire 4 occasioni da rimessa laterale come al Tardini".

Una vittoria simile a quella con la Roma.

"Non è questione di sofferenza, quando devi difendere devi essere aggressivo su ogni pallone e rendere difficile la vita all'avversario. Quando non abbiamo palla bisogna difendere, non prendere gol".

Ha pensato al fatto che nel 2010-11 vinse 1-0 contro l'Inter alla 12esima giornata.

"No, me l'hanno detto dopo la partita. Sono casualità, vincere il derby è una bella soddisfazione ma ci consente di rimanere nelle prime 4".