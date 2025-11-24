Massimo Ambrosini parla dagli studi di Dazn di quanto emerso durante la partita tra Inter e Milan. "Non è più un caso se vinci tutti gli scontri diretti. Il Milan sa soffrire, anche quando hai la sensazione che lasci la partita agli avversari ma dà sempre la sensazione di poter essere pericoloso. Allegri ha trasmesso un'anima a una squadra che un'anima non ce l'aveva e ha trovato un modo di giocare perfetto per i giocatori che ha. Sta in campo in un certo modo", afferma l'ex centrocampista.

"Onoriamo giustamente Maignan, l'Inter ha avuto sfortuna perché ha preso due pali, dobbiamo dire che sul gol del Milan non è perfetto Sommer. La sostituzione di Lautaro? Non era dentro la partita, ci stava come cambio", dice ancora Ambrosini.