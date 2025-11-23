"Abbiamo fatto la gara come l'avevamo preparata, sapevamo della loro forza nelle ripartenze. Peccato per questo gol che non ci sta, per me era una partita da pareggio. Ma nel calcio ci può stare". Andrea Trainotti, capitano del Trento, esordisce così in conferenza stampa a margine della sconfitta subita contro l'Inter Under 23.

"Il rammarico principale è legato al risultato, non alla prestazione: abbiamo giocato bene, costruito diverse occasioni nitide e concesso pochissimo - ha aggiunto il difensore - La continuità nelle prestazioni è il dato più importante e credo che stiamo andando nella direzione giusta".