Con due miracoli e un rigore parato, Mike Maignan è l'MVP del derby vinto 1-0 dal Milan sull'Inter. Il capitano rossonero parla così a DAZN dopo il successo della squadra di Allegri: "La parata preferita? Tutte, perché sono state importanti per non prendere gol e vincere. Abbiamo sofferto tutti assieme e quando facciamo così possiamo fare risultati positivi. Bisogna continuare a lavorare".

L'ultima volta che un portiere del Milan ha parato un rigore nel derby poi avete vinto lo scudetto...

"Non dobbiamo fare questo paragone. Oggi è positivo perché abbiamo vinto, ma mancano tante giornate. Dobbiamo continuare a lavorare e andare avanti".