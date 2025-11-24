"Il Milan ha vinto per le sue qualità. Si sa difendere, sa ripartire. Non ha fatto una grandissima partita nel primo tempo, ha lasciato giocare l'Inter. Poi nel secondo tempo, col gol, si è visto un Milan che ha grande capacità di difendersi e soffrire. Non crea tantissimo, ma ha un'identità molto precisa. Non è un caso aver vinto tutti gli scontri diretti". Così Giampaolo Pazzini analizza la partita di ieri al Meazza tra Inter e Milan.

"A livello di rosa il Milan è sotto Inter e Napoli, ha una competizione in meno, ma fare questo percorso li aiuta, venendo anche da un'annata negativa. E' una manna per cercare di portare avanti il sogno più possibile. L'Inter? Secondo me è stata meno brillante di altre volte nel primo tempo, era un po' più compassata, poi le occasioni le ha avute ma è stata meno veloce. Giocando lento è più facile per l'avversario difendere".