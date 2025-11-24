Ancora una caduta per l'Inter che anche con Cristian Chivu non riesce a spezzare il tabù derby e perde la quarta stracittadina su sei in un anno. Gara giocata e vinta in pieno stile Allegri, il Milan fa 1-0 e tanto basta a vestire ancora di rossonero la Madonnina. Un risultato che Lautaro Martinez commenta con un breve ma significativo pensiero social che vale da monito per i compagni: "Come sempre: Alzarci e continuare..." ha scritto il capitano nerazzurro a corredo di una foto pubblicata su una storia Instagram.