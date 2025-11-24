Il derby di Milano visto con gli occhi di Simone Sozza. La Lega Serie A ha pubblicato su Instagram una clip con i momenti salienti di Inter-Milan dalla prospettiva dell'arbitro di Seregno che, per l'occasione, indossava la Ref Cam. Dal palo di Francesco Acerbi, fino al pestone nell'area rossonera di Pavlovic a Thuram non visto live (visuale coperta da Luka Modric) e poi tramutato in penalty dopo on field review. Ecco il video: 

Sezione: Copertina / Data: Lun 24 novembre 2025 alle 19:42
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print