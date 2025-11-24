A partire dalle 15.30 di oggi, sarà attivata la prevendita dei biglietti del settore ospiti per il match di domenica pomeriggio all'Arena Garibaldi tra Pisa e Inter. Secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti potranno acquistare i biglietti in questo settore solo ed esclusivamente i sottoscrittori del programma di fidelizzazione dell'Inter. I residenti nella Provincia di Milano potranno acquistare biglietti esclusivamente in questo settore.

Sezione: News / Data: Lun 24 novembre 2025 alle 13:24 / Fonte: Pisasportingclub.com
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print