Intervistato da RAI Radio Uno per 'Radio Anch'io - Lo Sport', Maurizio Ganz ha commentato l'esito del derby di ieri sera: "Milan bestia nera dell'Inter in questo momento: negli ultimi sei derby due pareggi e quattro vittorie milaniste, la dice lunga. I rossoneri possono vincere lo scudetto, ma devono migliorare con le piccole. Tema principale emerso dalla stracittadina è il rendimento diametralmente opposto dei due portieri: "Mike Maignan e Yann Sommer sono due portieri importanti. Ieri è stato più determinante il numero uno rossonero, ma è stata un'ottima partita in cui si sono affrontate due squadre con due filosofie diverse: il Milan ha aspettato per poi ripartire, l'Inter ha imposto il proprio gioco".

Ganz ha poi parlato dei giovani attaccanti di casa Inter: "Francesco Pio Esposito ha un avvenire incredibile, soprattutto per la Nazionale. Come Camarda ha dei mezzi importanti. Hanno entrambi fisicità e soprattutto cattiveria nell'attaccare la porta. Bisogna avere pazienza. Ci sono tanti stranieri che arrivano qua in Italia e vengono messi davanti ai nostri talenti italiani. Bisogna invece avere il coraggio di lanciarli. Comunque Yoan Bonny mi ha sorpreso, l'anno scorso l'ho visto a Parma e sta facendo molto bene. Sia lui che Esposito sono due pedine fondamentali per l'Inter quando Lautaro Martinez e MarcusThuram non saranno in forma".