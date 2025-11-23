"E' una cosa bellissima per me, non potevo sognare miglior ritorno al Milan per cui nutro un grande amore. Sono tornato più maturo dai due anni in cui ho giocato fuori". Così Alexis Saelemaekers in conferenza stampa dopo la vittoria rossonera nel derby.

Perché senti così tanto il derby?

"Dal primo giorno mi hanno sempre parlato del derby, mi è rimasta in testa questa cosa. Il derby non si gioca, ma si vince. Quando scendiamo in campo come squadra, possiamo vincere. Oggi l'abbiamo dimostrato. So che i tifosi pretendono tanto, noi daremo il massimo e poi vedremo dove saremo a fine stagione. Abbiamo tanta voglia di fare bene".

Roma e Bologna nella lotta scudetto?

"Sono due grandi squadre, tutti se la possono giocare. Poi dipende da chi avrà più voglia, da chi sarà più bravo sul campo. Noi non guardiamo la classifica, lavoriamo con mentalità in settimana".

Ci sono vibes scudetto?

"Abbiamo un allenatore che ha vinto tante cose in carriera, lui sa come fare. Io l'ho già detto: qui vedo un senso di famiglia che c'era nell'anno dello scudetto. Tocca a noi, poi nel calcio non c'è niente di sicuro. Vincere con le big fa la differenza, oggi ci godiamo la vittoria, da domani dobbiamo fare un clic mentale dimenticandoci questa partita".