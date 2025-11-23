Altro grande protagonista della sfida di questa sera insieme a Mike Maignan, Christian Pulisic, autore del gol vittoria del Milan, si presenta in postazione DAZN sul prato di San Siro per dire la sua su questo derby appena andato agli archivi: “Il premio lo meritava Mike, io ho segnato un gol facile ma lui ha parato dieci volte credo”.

Però gol così in un derby pesano di più.

“Questo è il mio lavoro. Mi sono trovato al posto giusto nel momento giusto e ho segnato”.

Nei big match non sbagliate un colpo.

"Questa è una cosa buona, però dobbiamo tenere questo livello anche quando giochiamo con le altre squadre".