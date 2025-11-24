Si è tenuto oggi il consiglio FIGC, "durante il quale è stato approvato all’unanimità lo schema del Manuale delle Licenze Nazionali - fa sapere Calcio e Finanza - che stabilisce come termine perentorio il 22 giugno 2026 per la presentazione della documentazione relativa all’iscrizione ai campionati".

Secondo la nuova normativa che trae ispirazione dal Piano Strategico del Calcio Italiano lo scorso anno, dalla finestra di mercato estiva 2026 il valore dell'indicatore del Costo del Lavoro Allargato passi dall’attuale 0,8 a 0,7 da utilizzare per il blocco del mercato per i club calcistici di Serie A. La novità riguarda, per favorire l’investimento sui vivai, il costo e i relativi ammortamenti dei calciatori Under 23, che saranno esclusi dal numeratore.

A proposito dell'argomento, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina ha detto: "È previsto questo vantaggio per le società che valorizzeranno i giovani selezionabili per la Serie A riguarderà gli Under 23, stiamo valutando con Serie B e Serie C se abbassare la soglia agli Under 21. Il nostro è un passo concreto nell’ottica della valorizzazione. Rappresentano insieme alle infrastrutture degli assett fondamentali per il calcio e invece vengono considerati solo come un costo. È un errore strategico, serve un atto di cambiamento radicale nella cultura degli investimenti della politica calcistica italiana".