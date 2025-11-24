Timbrata la 700esima presenza con la maglia biancorossa, il capitano dell'Atletico Madrid, prossimo eurorivale dell'Inter, Koke Resurrección ha celebrato l'obiettivo raggiunto con i Colchoneros. "Ciò che mi ha portato fin qui è non fissare alcun obiettivo, ma vivere giorno per giorno, competere, godermi quello che sto facendo e questo è il mio marchio" ha detto prima di proiettarsi sulla prossima sfida. "Dobbiamo riposare bene per essere preparati bene per mercoledì (contro i nerazzurri, in Champions League). Quello che è successo (col Getafe, ndr) non serve e dobbiamo guardare a quello che verrà", ha continuato.

Sempre a proposito del match di ieri aggiunge: "Sono felice di aver vinto la partita, soprattutto perché è stato uno scontro 'strano'. Non sarà ricordata come la migliore partita di calcio della storia. Per vincere la Liga, devi vincere partite non solo come quella di questa domenica a Getafe, ma molte partite durante la stagione. Dobbiamo vincere questo tipo di partite, come le partite con l'Alavés o con l'Espanyol (la sua squadra ha pareggiato nel primo ed è caduta nel secondo), se vogliamo combattere con Madrid, Barcellona e Villarreal, che sono a un livello incredibile".