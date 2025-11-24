Gianluigi Buffon è stato ospite ieri sera di DAZN per il post-partita di Inter-Milan. E ha così commentato il rigore parato da Maignan. "Avrei fatto la stessa cosa di Maignan, andando da quella parte, ma non so se l'avrei parato. Calhanoglu non lo tira angolato perché a livello ottico ha una visuale diversa rispetto a quella che ha normalmente, vedendo Maignan spostato da una parte. Maignan è stato decisivo, non è la prima volta in stagione".

"Ogni squadra che ambisce a vincere vorrebbe avere un portiere di questo calibro, che ogni 3-4 partite porta a casa tre punti. Se l'Inter fosse andata avanti sarebbe stato complicato ribaltarla per il Milan. Oggi 6-7 punti li ha portati al Milan. Dà convinzione e fiducia a tutta la squadra. E' una parata, quella sul rigore, che contamina il gruppo di bontà".