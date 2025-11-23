Primo derby tra i grandi e vittoria per Davide Bartesaghi, che ai microfoni di DAZN esprime la sua gioia per la vittoria di stasera: “Sono molto contento e onorato di aver giocato questa partita, era un sogno che avevo da piccolo. Quando ho saputo che avrei giocato mi sono detto che dovevo dare il 100% per questa maglia sfruttando ogni occasione”.

Tu ti stai prendendo il posto da titolare al Milan, lo avresti mai immaginato a inizio stagione?

“No, ma lo staff mi dà fiducia giorno dopo giorno. Sono sereno, faccio sempre il mio dovere e mi metto sempre a disposizione di tutti”.

Da dove arriva questa serenità dopo alcuni momenti difficili?

“Nel campionato ci sono varie partite molto diverse. Con la Roma ho avuto venti minuti difficili ma poi abbiamo reagito bene, ci aiutiamo tutti come squadra e non è una cosa scontata”.

Quanto ti ha aiutato l’esperienza con Milan Futuro?

“È stata un’esperienza importante, perché mi ha aiutato a gestire la pressione degli stadi e dei tifosi, in Serie C ci sono tifoserie di livello. Non è andata come speravamo ma abbiamo dato il massimo”.

Sogni la Nazionale?

“Certo, è il sogno più grande che ho. Sto provando a renderlo realtà però serve serenità e avere la testa libera, continuando come sto facendo adesso a dare il massimo per il Milan”.

Solo un anno fa avresti immaginato di essere titolare in un derby?

“Non me l’aspettavo nel giro in un anno, ma grazie a Milan Futuro ho esaudito questo sogno. Ringrazio il mister e i miei compagni, sono stato sereno anche quando il risultato non arrivava. Non ho niente da perdere, il futuro è nelle mie mani”.