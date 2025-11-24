L'Inter esce sconfitto in un derby che, occasioni alla mano, avrebbe dovuto vincere tanto a poco. A fare la differenza anche le diverse prestazioni dei due portieri. Sommer da una parte e Maignan dall'altra. Sottotono anche Calhanoglu. La consueta analisi postpartita di Andrea Bosio è racchiusa nel tradizionale podcast del lunedì, qui di seguito. Buon ascolto!

Il nostro Podcast è disponibile anche sulle principali piattaforme di distribuzione audio.

Clicca qui per registrarti alla nostra pagina Spreaker e non perderti neanche un episodio.

Seguici su Spotify.

Seguici su Amazon Music.

Seguici su Podcast Addict.

Seguici su Podchaser.

Seguici su iHeartRadio.

Seguici su Deezer.