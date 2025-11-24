Spazio a commenti e analisi di Inter-Milan, derby vinto dai rossoneri di misura al termine di una partita stregata tra legni colpiti, un calcio di rigore fallito e un errore di Sommer. Mercoledì il ritorno in campo a Madrid contro l'Atletico.

Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 24 novembre 2025 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso
