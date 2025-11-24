Luca Marchegiani "assolve" l'Inter dopo la sconfitta nel derby di Milano. "Quanti contropiede ha subito l'Inter? Non ha tanto da rimproverarsi, se non il fatto di non averci messo poca lucidità quando il Milan si è chiuso in area e lì serviva un po' di voglia in più di segnare il pareggio. Nel primo tempo l'Inter ha fatto una partita bellissima, il Milan ha vinto e va elogiato, ma ha avuto il merito di sfruttare l'episodio e di prendere fiducia con l'andare della partita. Nella ripresa pur difendendo bassissimo, facendo calciare l'Inter, ma non è sembrato mai in affanno".