Dal palco dell'evento 'Italia Direzione Nord' di Milano, Ignazio La Russa ha commentato la sconfitta subita ieri dall'Inter nel derby scherzando coi milanisti presenti in sala tra i quali il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: "C’avete ‘Maignato’. A portieri invertiti, avremmo vinto 3-0. Ma forse anche con lo stesso portiere, se la porta non avesse avuto i pali rotondi ma quadrati come una volta”.

Per La Russa è stata anche l'occasione per chiarire la sua posizione col CT azzurro Gennaro Gattuso dopo la polemica a distanza post Moldova-Italia: "L’ho intravisto ieri, non è capitato di poterci salutare. Chissà per chi tifava… A naso, non per la mia squadra. Però è giusto, ognuno deve tifare per la sua squadra, non me la prendo. Certo, è permaloso. Gli ho detto che ha ragione e che bisogna stringersi intorno alla Nazionale, però se qualcuno fischia va lasciato fischiare. Poi ha detto che lo hanno insultato e hanno detto cose terribili, e io gli gli dico: dillo prima. Se l’avesse detto prima, non avrei commentato così. L'invito a pranzo? L’avevo già fatto prima, gli avevo detto che non ce l’avevo con lui".