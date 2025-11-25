Vigilia di Atletico Madrid-Inter, match valido per la 5a giornata di Champions League. Le ultime da Appiano in attesa dell'allenamento e della conferenza stampa di Chivu, focus in particolare sulla situazione in infermeria da Dumfries a Mkhitaryan. Suggestione di mercato in casa nerazzurra con l'idea Maignan per la porta: il portiere francese, protagonista nell'ultimo derby, con ogni probabilità lascerà il Milan a zero in estate.
Sezione: Focus / Data: Mar 25 novembre 2025 alle 11:16
Autore: Raffaele Caruso
Autore: Raffaele Caruso
Altre notizie - Focus
Chivu e i cambi nel derby: "Fuori Lautaro, Calhanoglu e Barella? Ogni scelta è presa per il bene della squadra"
Inter miglior attacco ma sprecona, solo l'11% delle occasioni è trasformato in gol: il dato è inequivocabile
Moretto conferma: "Diouf non lascerà l'Inter a gennaio". Poi racconta il retroscena sull'interesse del Napoli
Altre notizie
Martedì 25 nov
- 11:30 Salsano e l'Inter di Mancini: "Ibra a Parma non voleva entrare, Adriano distrutto dalla morte del padre. E sento nostro anche lo scudetto di cartone"
- 11:16 Tra SOMMER e MARTINEZ spunta... MAIGNAN a ZERO! Le ULTIME verso ATLETICO-INTER e dall'INFERMERIA
- 11:02 CdS - Sommer in calo: a giugno sarà addio. Caprile, Suzuki e... Maignan: chi sarà il nuovo portiere?
- 10:48 GdS - Nuova vecchia Inter: anche con Chivu resta il neo degli scontri diretti
- 10:34 "Stop Locker Room Talk", la campagna dell'Inter nella Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne
- 10:20 TS - Sommer ricorda l'ultimo Handanovic. A Pisa con Martinez tra i pali? E sul mercato...
- 10:06 TS - Infermeria Inter: le novità su Dumfries, Mkhitaryan e Darmian. Ricaduta per Palacios
- 09:52 Raspadori: "Titolare con l'Inter? Chiedete a Simeone. Da piccolo tifavo per i nerazzurri, ma..."
- 09:38 TS - Dumfries fuori causa, tocca ancora a Carlos Augusto. Ma a gennaio si interverrà: il punto
- 09:24 TS - Quante delusioni nei big match e ora arrivano le tappe dure in Champions. Ma il derby dimostra che...
- 09:10 CdS - Dumfries ko, Darmian pure: Chivu fa i conti con la crisi a destra
- 08:56 Sacchi: "Inter e Napoli le squadre più avanti, ma attenzione alla Roma"
- 08:42 Corsera - Maignan in scadenza, andrà via dal Milan: l'Inter sogna il clamoroso scippo
- 08:28 GdS - Luis Henrique e Frattesi ai margini: rischio oblio. Chance con l'Atletico?
- 08:14 GdS - Crollo Sommer, ma Chivu non cambia idea: il titolare è lui. Con Martinez...
- 08:00 GdS - Infermeria Inter: Dumfries salta pure il Liverpool, Mkhitaryan torna a Pisa. Darmian e Palacios...
- 00:00 Derby maledetto: tante sciocchezze, andiamo oltre
Lunedì 24 nov
- 23:56 Di Marzio: "Fabregas, 150 mln di euro per il mercato promessi dal Como dietro al no a Inter e Roma"
- 23:44 Wullaert: "Vittoria meritata. Contenta di aver aiutato la squadra con i due gol"
- 23:30 Pisa, pari beffardo col Sassuolo prima dell'Inter. Gilardino: "Rosichiamo col sorriso, ma la fiducia è alta"
- 23:16 Torino, cinquina presa dal Como come contro l'Inter. Baroni: "Usciti dal campo dopo il 3° gol, era già successo"
- 23:02 A22 Sports, scontro frontale con la UEFA: "L'unico passo da compiere è chiedere un risarcimento danni"
- 22:48 Thorstvedt salva il Sassuolo al fotofinish, Pisa rimontato due volte: è 2-2 al Mapei Stadium
- 22:34 Chivu e i cambi nel derby: "Fuori Lautaro, Calhanoglu e Barella? Ogni scelta è presa per il bene della squadra"
- 22:20 Dopo l'addio ai diritti Champions, Netflix non molla e punta la Premier in UK
- 22:06 Atletico Madrid-Inter, arbitrerà Letexier: seconda volta coi nerazzurri per il fischietto transalpino
- 21:52 Bozzetti (Fondazione Fiera): "Milano pensi alle Olimpiadi estive. Dotiamo di una pista d'atletica il nuovo stadio"
- 21:38 Voce al tifoso - Commenti e riflessioni sul derby di ieri
- 21:24 Pisa, il presidente Corrado: "Arrivano Inter e Juve, voglio che la squadra concretizzi di più"
- 21:10 Diouf, dieci minuti sorprendenti nel derby. E la spiegazione di Chivu non depone a favore di Luis Henrique
- 20:55 Interismo e beneficenza: a Monopoli tornano le Stelle di Natale
- 20:40 Inter ko col Milan, il messaggio di Akanji: "Il derby non è andato come volevamo, è dura"
- 20:25 Show del Como, cinque gol al Torino e sorpasso alla Juve in classifica: in gol anche Nico Paz
- 20:10 Mondiale U17, si ferma in semifinale l'avventura dell'Italia: fatale il ko con l'Austria
- 19:57 Florentino Perez torna sulla Superlega: "È indispensabile. Avviato procedimento contro la UEFA"
- 19:42 videoIl derby visto con gli occhi di Sozza: la Ref Cam mostra l'episodio da rigore Pavlovic-Thuram
- 19:28 Inter miglior attacco ma sprecona, solo l'11% delle occasioni è trasformato in gol: il dato è inequivocabile
- 19:14 Altro derby amaro per l'Inter, Zenga cita Facchetti: "Ci sono giorni in cui essere interisti..."
- 19:00 Rivivi la diretta! INTER-MILAN, oggi fa ancora più MALE. COSA NON VA nei big match e il caso SOMMER. Ora l'ATLETICO
- 18:54 Consiglio FIGC, iscrizione ai prossimi campionati entro il 22 giugno. Novità per gli Under 23
- 18:39 Moretto conferma: "Diouf non lascerà l'Inter a gennaio". Poi racconta il retroscena sull'interesse del Napoli
- 18:25 Roma capolista, Mancini: "Primi per merito. Napoli? Presto per parlare di sfida scudetto"
- 18:11 Salvini: "Ho visto il derby in mezzo a 150 interisti, esultanza composta. A Sala non ne va bene una"
- 17:58 La sconfitta nel derby non intacca la fiducia dei bookies: l'Inter resta favorita per lo Scudetto
- 17:43 Icardi: "Galatasaray Top club in Europa, felice di contribuire". Poi ammette: "In carriera mai stato al 100%"
- 17:29 La Russa liquida il derby con una battuta: "Ci avete 'Maignato'. Gattuso a naso non tifava per l'Inter"
- 17:14 Pazzini: "Inter lenta nel primo tempo: così è più facile per le avversarie. Ma in chiave Scudetto..."
- 17:00 Marchegiani: "Quanto ha subito l'Inter? Primo tempo bellissimo, ma il Milan ha avuto un merito"
- 16:45 Condò: "Inter ambiziosa, Milan umile: gli episodi hanno recitato un ruolo enorme"
- 16:30 Sommer, Martinez e il momento delle decisioni. Rilanciare Pepo anche per una questione finanziaria
- 16:16 Sommer nell'occhio del ciclone, Buffon: "Il gol nel derby difficile da subire, lascia l'amaro in bocca"
- 16:01 Lautaro sprona i compagni con un monito: "Come sempre, alzarci e continuare..."
- 15:48 Atletico, Koke: "Il Getafe è il passato. Dobbiamo riposare bene e prepararci per mercoledì contro l'Inter"
- 15:33 Piovani: "Vittoria con la Lazio che dà morale dopo le prestazioni in cui ci è mancato solo il risultato"
- 15:19 Gravina non la pensa come Marotta: "Spostamento 30esima giornata impraticabile, più plausibile uno stage"
- 15:05 Romano: "L'Inter continua ad apprezzare Koné. Ma per Gasperini è indispensabile e la Roma non lo vende"
- 14:50 Ambrosini: "Onoriamo Maignan, va detto che Sommer non è perfetto. Lautaro? Il cambio ci sta"
- 14:36 Il Podcast di FcIN - Inter-Milan, l'analisi di Andrea Bosio: sconfitta incredibile!
- 14:21 Morfeo: "All'Inter eravamo una grande squadra, so di aver fatto incazzare Moratti. Con Adriano..."
- 14:07 Ganz: "Il Milan adesso è la bestia nera dell'Inter. Bonny mi ha sorpreso, lui ed Esposito fondamentali"
- 13:53 Trevisani: "L'Inter non ha un portiere. Lautaro? Non c'è paragone col passato"
- 13:38 Buffon: "Sul rigore avrei fatto come Maignan. Parate importanti, è stato decisivo: se l'Inter avesse segnato..."
- 13:24 Pisa-Inter, dalle 15.30 via alla prevendita per il settore ospiti: le disposizioni per l'acquisto
- 13:10 La scommessa di La Russa: "Con la giunta di centro-destra a Milano, il Meazza non sarà abbattuto"
- 12:55 Angolo Tattico di Inter-Milan - Fofana forte su Bastoni, Rabiot a tutto campo: le chiavi del derby
- 12:41 L'Atletico Madrid batte il Getafe, Simeone: "La squadra sta giocando come vogliamo, avanti così"
- 12:28 Moviola CdS - Male Sozza: si perde il rigore e lascia per strada alcuni gialli
- 12:14 CdS - Verso la Champions: Dumfries ko. L'occasione sarà ghiotta per...
- 12:00 Fa TUTTO l'INTER, perdere un DERBY così è INSPIEGABILE. SOMMER è un PROBLEMA, almeno DIOUF stupisce
- 11:45 Bergomi: "L'Inter l'ha preparata bene. Ha due difficoltà da sempre, ma è difficile rimproverarsi qualcosa nel derby"