Vigilia di Atletico Madrid-Inter, match valido per la 5a giornata di Champions League. Le ultime da Appiano in attesa dell'allenamento e della conferenza stampa di Chivu, focus in particolare sulla situazione in infermeria da Dumfries a Mkhitaryan. Suggestione di mercato in casa nerazzurra con l'idea Maignan per la porta: il portiere francese, protagonista nell'ultimo derby, con ogni probabilità lascerà il Milan a zero in estate.

Sezione: Focus / Data: Mar 25 novembre 2025 alle 11:16
Autore: Raffaele Caruso
