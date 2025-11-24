Matteo Salvini, Ministro dei Trasporti noto tifoso milanista, è intervenuto all’evento Italia Direzione Nord in Triennale a Milano non risparmiandosi un commento sul derby di ieri sera: "Ero con i miei figli, eravamo 5-6 milanisti in mezzo a 150 interisti. Esultanza composta, ma c’è stata. Sfottò? Avrò il telefono pieno...".

Il sindaco Sala, tifoso interista, ha detto che era un po’ affranto…

“Insomma, non gliene va bene una ultimamente”.