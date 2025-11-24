Andy Diouf è uno degli argomenti trattati da Matteo Moretto nel video di approfondimento di calciomercato pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano, all'indomani del cammeo del francese nel derby di Milano in cui ha mostrato qualche spunto interessante, sottolineato anche da Cristian Chivu in conferenza stampa, In particolare, il giornalista, ricordando che la scorsa estate l'Inter ha battuto la concorrenza del Napoli ingaggiandolo dal Lens per 25 milioni di euro, ha confermato che, per ragioni di regolamento, non si muoverà da Milano a gennaio, avendo già militato in due club in questa stagione. Inter e, appunto, Lens.