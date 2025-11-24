Walter Zenga cita una delle frasi più celebri di Giacinto Facchetti all'indomani del ko subito dall'Inter nel derby di Milano, una partita che è diventata tabù dopo lo scudetto della seconda stella, vinto proprio sul campo dei cugini del Milan: "Ci sono giorni in cui essere interista è facile, altri in cui doveroso e giorni in cui esserlo è un onore", ha scritto su Instagram L'Uomo Ragno. Corredando il messaggio con la foto di una lastra con il logo dell'Inter al posto del cuore.