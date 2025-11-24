Grazie alla rete decisiva propiziata da Giacomo Raspadori che ha causato l'autorete di Domingos Duarte, l'Atletico Madrid ha ottenuto ieri contro il Getafe la sua quinta vittoria consecutiva, ottimo viatico alla sfida di Champions League contro l'Inter. In conferenza stampa post partita, il tecnico Diego Simeone ha analizzato così il successo: "Abbiamo iniziato molto bene con tre occasioni da gol per Llorente, Nico e Baena, ma è mancata quella precisione nel finalizzare. Poi la partita ha iniziato a complicarsi. Nella ripresa, i giocatori entrati ci hanno dato l'energia e quello che la partita richiedeva. Sono molto contento per Raspadori perché non gli ho dato la possibilità. Dobbiamo continuare in questa direzione, con fiducia in quello che stiamo facendo. La squadra sta giocando come vogliamo, lavorando molto bene, e abbiamo anche avuto la fortuna di cui avevamo bisogno, perché altrimenti le domande di oggi sarebbero state diverse".

Una parola anche per Juan Musso, chiamato a sostituire l'infortunato Jan Oblak: "È un uomo. Si impegna al massimo per fare ciò che il gruppo gli chiede e agisce di conseguenza. Ha dimostrato perché volevamo che rimanesse con noi. Abbiamo bisogno di tutti".