Gianluca Mancini, difensore della Roma, è intevervenuto ai microfoni di TMW, a margine del premio Beppe Viola, per parlare della lotta scudetto dopo i risultati dell'ultimo weekend di Serie A.

"Ad inizio stagione avrei risposto di pensare ad allenarci e di pensare di partita in partita. Se siamo a questo punto è per merito, ci sudiamo le partite, ma sappiamo che il campionato è ancora lungo e che dobbiamo continuare così - le sue parole -. Prima del Napoli c'è una gara importantissima da disputare giovedì. Parlare di sfida scudetto è presto, siamo ancora quasi all'inizio. Ci sono ancora tante partite".