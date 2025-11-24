Terzo scontro diretto stagionale con sconfitta, sesto derby consecutivo senza vittoria e vetta della classifica persa. Una domenica negativa per l’Inter, ma i bookmaker - nonostante il ko di misura contro il Milan – puntano sulla squadra di Cristian Chivu che resta la favorita per lo Scudetto, a 1,97 su 888sport e 2,45 su Snai, seguita – si legge su Agipronews - in quota proprio da rossoneri e Napoli, offerte a 4,50, che grazie alle rispettive vittorie hanno superato proprio l’Inter, rimanendo appaiate al secondo posto dietro la capolista Roma, ora solitaria in vetta.

Scende ancora la quota dei giallorossi campioni d’Italia, eventualità fissata a 6,50, in calo rispetto al 9 di quindici giorni fa. Poche le possibilità per la Juventus di Luciano Spalletti bloccata sul pari a Firenze: la rimonta scudetto dei bianconeri si gioca a 29 volte la posta.