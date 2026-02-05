Intervenuto a Sport Mediaset prima del fischio d'inizio di Atalanta-Juventus, match valido per il quarto di Coppa Italia, l'amministratore delegato della Dea, Luca Percassi ha presentato il match facendo una panoramica sul momento della squadra di Palladino, all'indomani dalla chiusura del mercato: "Il calcio non vive di storie, bisogna fare le cose bene per avere una squadra competitiva. Il mercato ci ha permesso di rinforzarci, anche facendo delle uscite. Abbiamo preso un giocatore che non pensavamo di poter prendere, siamo molto contenti che Raspadori abbia scelto il progetto Atalanta. Questo è il nostro sedicesimo anno, fortunatamente abbiamo una buona memoria e ci ricordiamo tutto, sappiamo il percorso fatto e sappiamo che la nostra dimensione resta quella provinciale. Non era facile ripartire quest'anno ma vogliamo andare avanti a lavorare, senza avere rimpianti".