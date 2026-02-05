Spazio anche al Director of Football Strategy della Juventus, che il prossimo 14 febbraio affronterà l'Inter a San Siro in campionato, Giorgio Chiellini ai microfoni di Sport Mediaset, dove l'ex difensore ha presentato la sfida di stasera contro l'Atalanta prima di rispondere sul mercato, da poco concluso. "Entrambe le squadre ci tengono tanto, com'è normale che sia. Siamo consapevoli delle difficoltà e dell'intensità che ci vorrà per tener testa all'Atalanta, soprattutto in casa, ma cercheremo di fare il massimo per vincere" ha detto sul match da pochi minuto in corso prima di parlare del complicato, ma 'eccitante' mese appena iniziato.

C'è rammarico per non aver aggiunto un attaccante alla rosa?

"No, penso che abbiamo scandagliato il mercato e cercato tante situazioni che potevano darci una mano per l'assenza di Dusan che comunque sta rientrando però in questo mese non ce l'avremo e c'è da capire come rientrerà dall'infortunio. La squadra sta migliorando, con dei giocatori che stanno prendendo fiducia. Siamo contenti del rientro di Gatti, ci aspettiamo che altri ci diano una mano in questo mese difficile ma eccitante. C'è bisogno di tutti, deve salire di livello anche chi finora ha performato bene".