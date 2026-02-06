Con la giostra del calciomercato che ha smesso di girare per questa stagione, Valerio Di Cesare, direttore sportivo del Bari, ha tenuto una conferenza stampa per fare un bilancio delle operazioni di mercato dei biancorossi: "Abbiamo cercato di cambiare tanto, siamo entrati in un loop mentale negativo e bisognava fare qualcosa. Io penso che questa estate sia stata allestita una buona squadra con calciatori che avevano fatto bene altrove. Bari non è per tutti evidentemente. Il mercato di gennaio è difficile, poi ci sta che ciascun giocatore faccia le sue scelte. Chi non è venuto avrà avuto i suoi motivi".

Chi invece è arrivato in Puglia sono i due giovani del vivaio Inter, Giacomo Stabile e Giacomo De Pieri, dopo i primi mesi di campionato alla Juve Stabia: "Puntiamo sulla freschezza fisica e poi bisogna fare i conti con ciò che il mercato ti offre. Alcuni più esperti non son voluti venire. Oggi il calcio richiede corsa e freschezza e quindi abbiamo agito così".