Nuovo giro, nuova corsa per gli interisti che in vista del prossimo impegno continentale dovranno rispolverare il famoso coro 'per tutti quei chilometri che ho fatto per te'. Nessun motivetto d'altronde potrebbe calzare a pennello più di quello appena citato in vista del match in casa del Bodø/Glimt, valido per l'andata dei play off di Champions League in programma a Bodo, in Norvegia, per mercoledì 18 febbraio. La partita si giocherà all'Aspmyra Stadion, impianto dalla capienza limitata rispetto agli stadi ai quali i nerazzurri sono normalmente abituati: sono solo 8.800 i posti a sedere, il che equivale ad una quantità di biglietti a disposizione per la tifoseria ospite ridotta. A proposito di tagliandi, il club meneghino ha reso note le indicazioni per la fase di vendita.

"Il costo del biglietto è di 31€. Ricordiamo che la vendita avverrà su trasferte.inter.it e che il biglietto è nominativo, personale e non cedibile.

Sarà possibile acquistare contestualmente al biglietto adulto, nella stessa transazione, un biglietto Under14 purché anche la tessera dell’Under14 sia associata al profilo del tutore su inter.it e rispetti i requisiti richiesti per l’acquisto.

Le indicazioni sulla consegna del biglietto verranno date in un secondo momento ai soli acquirenti, all’indirizzo e-mail utilizzato in fase di acquisto.

FASE 1 | ABBONATI – dalle 10:00 alle 15:00 di venerdì 06 febbraio

Tutti gli abbonati alla stagione 2025-26 potranno acquistare un singolo biglietto, intestato a sé stessi, fino ad esaurimento disponibilità. È obbligatorio essere iscritti a INTERISTA e aver associato la propria Tessera Siamo Noi (sulla quale è caricato l'abbonamento) al proprio profilo su inter.it

FASE 2 | SOCI IC – dalle 16:00 di venerdì 06 febbraio

Tutti i soci Inter Club attivi potranno acquistare un singolo biglietto, intestato a sé stessi, fino ad esaurimento disponibilità. È obbligatorio essere iscritti a INTERISTA e aver associato la propria Tessera Inter Club al proprio profilo su inter.it".