Si sono concluse le gare della 17ª giornata di Premier League iniziate oggi alle ore 21. L’Arsenal, prossima rivale europea dell’Inter, conquista tre punti pesantissimi imponendosi per 1-0 sul campo dell’Everton.

Decisiva la rete realizzata nel primo tempo da Gyökeres, freddissimo dal dischetto nel trasformare il calcio di rigore che ha indirizzato la sfida. Una vittoria di misura ma preziosa per i Gunners, che confermano solidità e concretezza anche in una trasferta tutt’altro che semplice.

L’Arsenal gestisce il vantaggio con ordine nella ripresa, contenendo i tentativi di reazione dei Toffees e portando a casa un successo che consolida la posizione nelle zone altissime della classifica.

Sezione: Eurorivali / Data: Sab 20 dicembre 2025 alle 23:30
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
vedi letture
Print