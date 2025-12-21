Miglior realizzatore dell’Inter Under 16 di Paolo Hernán Dellafiore, con sette reti in undici partite nel Girone B, Pietro Omini si è raccontato ai microfoni di Figc.it. Partendo dagli inizi di carriera, quando ha mosso i primi passi nel calcio: "Ho iniziato a giocare all’età di quattro anni, insieme a mio fratello gemello Gioele. I miei genitori dicono che camminavo calciando il pallone", le parole del fantasista classe 2010.

Obiettivi stagionali.

"All’inizio della stagione mi sono posto l’obiettivo di migliorare in fase realizzativa rispetto alla passata stagione (8 reti in 31 partite, ndr). E sto lavorando in ogni partita, dando il massimo alla squadra. Vorrei essere un punto di riferimento per i miei compagni, cercando di aiutare la squadra a vincere, preferibilmente giocando bene".

Gli idoli.

"Messi per la capacità di fare cose straordinarie con leggerezza e Lautaro Martínez per la concretezza e la capacità di inserirsi in ogni situazione di gioco”.

L'importanza della famiglia.

"Mio fratello Gioele, che gioca con me (centrocampista, ndr), mio fratello maggiore Elia e i miei genitori, Carlo e Ilaria, mi sostengono sempre: sono la mia forza, il mio esempio”.