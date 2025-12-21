"Le finali non si giocano, ma si vincono? E' una frase perfetta perché nel momento in cui perdi stai troppo male". Così Vincenzo Italiano, allenatore de Bologna, parlando in conferenza stampa alla vigilia dell'ultimo atto della Supercoppa italiana che vedrà la sua squadra sfidare il Napoli.

"Le finali vanno sì giocate, ma se le vinci ha un sapore diverso - ha aggiunto -. Questa la mia ottava finale, alcune le ho vinte e altre le ho perse. Il ricordo è che sono sempre state giocate a viso aperto, sempre a testa alta, cercando di onorare quella che è una finale sotto tutti i punti di vista. È inutile parlare solo del percorso bello perché domani si cercherà di assecondare quelle parole sante lì e fare il massimo. Non dovremo avere rimpianti e andare forte sotto tutti i punti di vista. Queste sono partite dove l’errore deve essere pari a zero".