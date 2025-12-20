Finisce in parità e a reti involate la prima partita della 16esima giornata di Serie A tra Lazio e Cremonese. Poche emozioni e tanta noia all'Olimpico.

Nel finale da segnalare l'espulsione di Ceccherini per un fallo da ultimo uomo su Cancellieri a pochi centimetri dall'area di rigore. La Lazio sale a quota 23 punti, la Cremonese sale al decimo posto a quota 21. 

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 20 dicembre 2025 alle 20:01
Autore: Raffaele Caruso
