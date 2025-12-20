Cesc Fabregas, intervistato da Sky Sport durante l’allenamento a porte aperte allo stadio Sinigaglia, ha ribadito l’importanza dei risultati nel calcio, senza però perdere di vista il valore del percorso costruito dal Como negli ultimi anni.

“Il risultato conta tantissimo, è importantissimo - ha spiegato - ma qui c’è una crescita reale, frutto di un progetto iniziato due anni fa che sta procedendo molto velocemente”.

Il tecnico spagnolo ha poi sottolineato come l’ambiente comasco offra stabilità e pazienza, elementi rari ma fondamentali nel calcio moderno: “Qui c’è più tempo per analizzare e prendere decisioni con attenzione, e questo fa la differenza”.

Fabregas ha infine ribadito le ambizioni del club: “Siamo una società forte di Serie A, con la volontà di lottare contro tutti. Negli ultimi anni abbiamo vissuto emozioni intense, dal ritorno in Serie A alla voglia di competere sempre. In questo senso, la vittoria contro il Napoli nello scorso campionato è stata un passaggio molto importante per noi”.