È ufficiale: l'Inter Under 20 di Benito Carbone chiude il suo 2025 con l'aggancio alla vetta della classifica del campionato Primavera 1. I nerazzurri approfittano infatti dello stop interno della Fiorentina di Daniele Galloppa che esce sconfitta dal Viola Park per mano del Cagliari. Battuta d'arresto che lascia i gigliati a quota 30 in compagnia dei nerazzurri e della Roma, vittorioso oggi sul Verona per 1-0 grazie alla rete di Antonio Arena

