Dopo Petar Sucic, arrivato in estate all'Inter, un altro Sucic potrebbe calcare i campi della Serie A prossimamente. Secondo le ultime novità di Matteo Moretto, infatti, diversi club italiani si sono visti proporre Luka Sucic, centrocampista 23enne della Real Sociedad, cugino del centrocampista nerazzurro. Luka vanta al momento otto partite in stagione con la maglia dei Txuri Urdin e ha un contratto in scadenza nel 2029.