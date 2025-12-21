Samuel Umtiti, l'ex difensore del Lecce campione del mondo nel 2018 con la Francia, parlando ai microfoni della Gazzetta dello Sport si sofferma sulla corsa per lo Scudetto: "Guardo tante partite e vedo l’Inter davanti a tutti. Ha i calciatori più forti e uno stile definito. Sono curioso di vedere la Juventus, quando Luciano Spalletti riuscirà a dare la sua impronta, però anche Roma, Milan e Napoli possono dire la loro. Occhio anche al Como: Cesc Fabregas rischia tanto, ma va dritto per la sua strada. Adoro la sua determinazione”.