Il mercato che l'Inter porterà avanti tra gennaio e l'estate si concentrerà soprattutto sulla fascia destra, orfana di Dumfries almeno fino a marzo per infortunio. L’identikit perfetto è quello di Palestra, laterale classe 2005 dell’Atalanta ma ora in prestito al Cagliari, che però ha una valutazione che si aggira sui 40 milioni. Ecco perché il Piano B, secondo Tuttosport, porta a Belghali del Verona, impegnato in Coppa d’Africa.

"Una terza teoria - scrive TS - potrebbe portare a un profilo pronto, qualcuno dal cartellino non particolarmente costoso (o in prestito) e capace di tamponare per qualche mese i problemi su quella fascia, ma sarebbe una sorta di strappo alle regole di Oaktree". L'occasione potrebbe invece essere un profilo come Dodò della Fiorentina, anche se al momento "l’ipotesi di vedere il brasiliano a Milano è più una suggestione che un affare concreto". Discorso che per ora vale anche per Spertsyan, il trequartista del Krasnodar.