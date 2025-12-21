Sul volo che ha riportato l'Inter a Milano dalla deludente spedizione in terra araba in Supercoppa italiana c'erano anche diverse perplessità, tra cui la sempre più discussa emergenza sulla corsia di destra. Luis Henrique contro il Bologna ha confermato i suoi limiti caratteriali, rimanendo piuttosto passivo per i 75 minuti circa in campo al punto che l'ingresso al suo posto di Andy Diouf ha avuto l'effetto di una scossa elettrica sulla squadra. Ma al contempo il francese non gode ancora della fiducia per essere considerato la prima alternativa all'infortunato Denzel Dumfries, soprattutto perché è ancora al lavoro su un ruolo nuovo per lui. Su Matteo Darmian, terza opzione, si attendono notizie confortanti in merito al rientro ma al contempo non può diventare, come in passato, la soluzione al problema.

Non a caso, nonostante le smentite che filtrano da Viale della Liberazione, la dirigenza nerazzurra non esclude a priori l'innesto di un nuovo laterale destro con le caratteristiche richieste da Cristian Chivu, ma al momento, in assenza di opzioni realmente soddisfacenti, non affonda il colpo. Tra i nomi presi da tempo accostati all'Inter, che sia a gennaio o a luglio quando è possibile che Dumfries vada a fare una nuova esperienza all'estero, figura sempre Brooke Norton-Cuffy, classe 2004 in forza al Genoa. In realtà, però, secondo quanto appurato da FcInterNews.it, l'esterno londinese non entusiasma, per usare un eufemismo, gli uomini mercato del club. E c'è un altro dettaglio che frena sul nascere una possibile operazione: sia Norton-Cuffy sia Luis Henrique sono rappresentati dalla Roc Nation Sports, con cui l'Inter vanta rapporti ottimi. Ma l'agenzia non vede di buon occhio la creazione di una concorrenza interna tra due assistiti di pari ruolo. Quanto basta per non considerare potenzialmente spianata un'eventuale trattativa.

Riscuote parecchi consensi, eccome, il solito Marco Palestra, che a Cagliari sta sorprendendo tutti per qualità e personalità a soli 20 anni ma è di proprietà dell'Atalanta, con cui la storia insegna che trattare non è mai semplice. La prima scelta per la corsia destra della prossima stagione (improbabile già a gennaio) rimane proprio il 20enne di Buccinasco, identikit perfetto per la strategia crea-valore di Oaktree nonché per una dirigenza che se può investe sempre volentieri sui giovani italiani. Il vero problema rimane il prezzo, soprattutto se nel frattempo Palestra continuerà a fare così bene in Sardegna. Intanto, a conferma delle intenzioni serie dell'Inter, secondo quanto appurato da FcInterNews.it un osservatore nerazzurro oggi è stato alla Unipol Domus Arena per assistere a Cagliari-Pisa, un divertente 2-2. Entrambi gli occhi ovviamente puntati su Palestra.