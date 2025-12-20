L'Inter ha salutato in anticipo la Supercoppa Italiana dopo essere stata eliminata dal Bologna ai calci di rigore in semifinale. La squadra nerazzurra ha incassato 2,4 milioni di euro per aver partecipato al format in Arabia Saudita, gli stessi incassati dal Milan che è stato eliminato dal Napoli.

Il premio totale è di 23 milioni di euro. Il Napoli e il Bologna incasseranno almeno 6,7 milioni. La finalista vincente toccherà poi quota 9,5 milioni di euro, cifra che potrà crescere fino a un massimo complessivo di 11 milioni di euro se verrà organizzata una sfida amichevole con la vincitrice della Supercoppa araba.